林秉樞施暴、監禁民進黨立委高嘉瑜，消息遭報導出來之前他就已收到消息，急忙向多位有力人士求救，目前爆出來的就有綠營新潮流大老段宜康、PChome集團董事長詹宏志等人，但今有報導指出，林秉樞也曾找上資深媒體人卜大中，而他也證實確有此事。

林秉樞涉嫌在今年11月對高嘉瑜施暴並限制她的人身自由，媒體得知消息進行蒐證期間，林秉樞也獲得將要被報導的訊息，火速向自己人脈中的有力人士求救，口呼「老大」請段宜康協助探聽報導內容，其餘包括聯電榮譽副董事長宣明智及詹宏志也都被指控曾有關說媒體的行為，詹宏志更因此辭去總統府國策顧問一職。

據《ETtoday新聞雲》報導，知情人士透露其實林秉樞在11月29日還曾向卜大中求救，而卜大中也證實有此事，指林男表示鏡週刊許多成員當年曾任職於壹週刊，而蘋果與壹週刊又是同一位老闆，因此想知道卜大中是否認識鏡週刊社長斐偉，但卜大中以與斐偉私下無往來拒絕，並表示事後林秉樞即未再和自己連絡。

卜大中在媒體圈走跳40年，除了是《蘋果日報》前總主筆外，還曾任職於多間媒體，自嘲說自己是「內行人眼中的媒體人渣、外行人眼中的媒體畜生」。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113