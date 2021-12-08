顏寬恒家族在南屯區楓樹里817地號公設保留地，成為台中市第二選區立委補選的爭議箭靶，昨（7）日上午進行拆除作業，看著顏寬恒坐上怪手敲下第一塊磚，開拆弟弟的部分房子，顏寬恒競選團隊發言人白喬茵心裡有些感觸，她認為該公保地政府遲遲不徵收，卻控顏寬恒用兒童遊樂園、和小朋友搶地，真的太過分了。

白喬茵昨在臉書提出質疑，指出民進黨在台中執政多年，現在忽然想起這塊尚未徵收的公保地是兒童遊樂園，既然這麼重要，林佳龍時期為何遲遲不編列預算處理？至於選舉會波及到周遭親友，也許選前大家心裡都有底，但在政府遲遲不徵收的公保地上蓋建物，被形容是佔用兒童遊樂園，這指控就真的太超過了。

公保地地主分兩種，白喬茵表示，一種是重劃後取得，不管用途是什麼，買賣一切合法；一種是原本長期持有的土地被劃入公共設施保留地，兩種最後結果都一樣：政府何時徵收，地主就得何時繳回。但幾十年來，公保地簡直是三不管地帶，當初政府高估人口的發展和錯估都市的再生，超量劃設公保地卻遲遲沒作為，導致公保地被法條框死，雖可蓋建物但無法彈性使用，因為不知道政府哪天會來徵收。

白喬茵指出，2011年，監察院甚至為此糾正內政部和各個地方政府—侵害人民財產權。不過糾正完還是沒人管，沒想到近期突然變熱門，這大概是這幾年唯一的一次，執政黨開始「關心起」公保地。而台中歷經林佳龍時期，如果真的這麼在乎小朋友玩樂的空間，白喬茵質疑，為什麼不馬上徵收？顯然在這塊地上蓋兒童遊樂園尚不在都市計畫的範疇，所以說顏寬恒和小朋友搶地，真的過分了。

白喬茵認為，今天顏寬恒會遇到這種問題，其他民眾也會遇到相同的困擾，民代的職責應該是去督促政府重新檢討錯誤的政策，讓社會制度運作得更公平、更順暢，而非整天獵巫式的攻擊對手、淪為爆料文化的推手，這對台灣進步不會有正面的幫助。