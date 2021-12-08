為提高全國疫苗覆蓋率，指揮中心之前已宣布針對失聯移工配合政策出面接種疫苗，治安機關不會針對失聯移工進行查處。新竹縣一名女移工昨(7日)前往接種時卻疑因無健保卡等文件，遭警方帶回調查，雖女移工最後也獲得釋放，並順利完成疫苗接種。但此事已引發大批網友討論，其中有許多網友就質疑，「非法變合法？台灣厲害了」、「逃逸移工明明就是違法在先」。

指揮中心表示，為提高全國疫苗覆蓋率，指揮中心與地方衛生局設置接種站，提供民眾(含外籍人士)便利接種，針對失聯移工配合政策出面接種疫苗，治安機關不會針對失聯移工進行查處，因此，已通知各治安機關依指揮中心之防疫政策辦理。指揮中心強調，逾期停(居)留外來人口申請接種疫苗所提供之基本資料，不會作為治安機關查處依據；現階段，各治安機關均應以防疫為首要任務。

有關逾期外來人口接種COVID-19疫苗案，移民署規畫「在台逾期停居留之外來人口疫苗接種專案」，採「不通報、不查處、不收費」等原則，鼓勵失聯移工出面接種，不過仍須先去各縣市專勤隊開立自首書，並繳罰單，出入境管理局後續會編列名冊，請各地衛生所協助接種疫苗。但該移工一度有被警方帶走，引發網友熱議。

大批網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，部分超過300則留言，不少人質疑「違法就該抓還放掉，真的無言」、「阿中比法律大？這是什麼情況？」「這什麼政府！太誇張了吧」、「那通緝犯打疫苗也可以不抓嗎」；不過也有人認為，「沒有移工，家中老人誰照顧呢？」「打了疫苗就放走？應該是要遣送回國，或再辦新的居留證之類的吧」。