總統蔡英文2012年的臉書發文。（圖／翻攝自臉書）

主計總處昨日（7）公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.84％，不僅是今年以來6度突破2％以上的通膨警戒，也創下近9年新高紀錄。消息一出引發熱議，有網友翻出總統蔡英文2012年的臉書文章，內容寫著「這四年你過得好嗎？你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直再漲，你受得了嗎？」認為這是莫大諷刺。

《中國時報》今日報導指出，針對消費者物價指數創新高一事，主計總處專門委員曹志弘坦言，物價上漲力道有比較大一點；以平均每月消費支出8萬元規模家庭為例，若要購買相同商品及服務，支出會較上年同月增加2272元。

此消息在《中時新聞網》等媒體臉書相關連結引起討論，部分單則留言數就有約200則，多數是對政府的批判；其中有網友更翻出蔡英文2012年角逐總統時的臉書發文：「這四年你過得好嗎？你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直再漲，你受得了嗎？你找到你要找的工作了嗎？你的薪水有增加嗎？你是不是覺得越來越窮、越來越累，再四年你受得了嗎？給自己一個改變的機會，給蔡英文一個改變台灣的機會。一月十四日實現公平正義。」

網友翻出這篇9年前的文章後，網友紛紛回應：「817覺青選的，自作自受」、「你要自己跟你老闆講啊」、「便當少掉的那塊肉，她叫你要自立自強」、「好高端的反諷」、「時空背景不同啦」、「老師都說，人要有羞恥心」。