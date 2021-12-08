金管會2019年中推動「理專十誡」防堵層出不窮的銀行理專弊案，近期檢視各銀行落實內控防弊執行狀況，盤點4項常見缺失及應注意事項，列為後續金檢重點。此外，雖然實施後相關裁罰案今年僅有1件，但金管會證實目前仍有案件在審查中。

金管會2019年6月備查俗稱「理專十誡」的「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」，要求各銀行應在半年內強化內控制度。為檢視落實內控防弊執行狀況，要求各銀行稽核單位應在今年首季進行查核，並將結果在第二季前函報金管會。

銀行局副局長林志吉表示，各銀行整體上已參照「理專十誡」強化內控，但仍有4點缺失及應加強事項，如辦理理專與客戶往來情形查核的抽查比例過低、未落實辦理行員外訪交易文件登載作業、未落實電話照會的確認作業或抽查機制、追蹤作業未妥善留存查核軌跡。

林志吉指出，此次共有35家國銀及3家外銀在台分行回報，其中以未落實辦理行員外訪交易文件登載及電話照會確認缺失比例最高、共有23家，亦有11家銀行的部分分行辦理理專與客戶往來情形查核的抽查比例過低。

林志吉表示，此次彙整盤點各銀行的查核報告，常見的缺失及應加強事項不只上述4項。為協助銀行自我檢視是否有類似情形並予以改善，近日已彙整各銀行常見缺失態樣及應加強注意事項，請銀行公會轉知會員銀行參考改善。

據金管會統計，銀行理專裁罰案2019年共有8件、裁罰5100萬元，去年雖降至6件，但因銀行法罰鍰上修、裁罰達7200萬元，今年迄今僅台新銀1件、裁罰3000萬元。不過，林志吉坦言，目前仍有案件正在調查中，是否遭裁罰仍有待評估。