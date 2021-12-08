金管會考量壽險業辦理保單借款紓困成效良好，宣布同意壽險公會所提的「保單借款優惠利率紓困方案」，自2022年起每年首季常態化辦理，採3年固定利率、利率將比照勞動部將公告的勞保紓困貸款年利率，經濟弱勢保戶在每家壽險公司最高可借款10萬元。

金管會為因應新冠肺炎疫情三級警戒對經濟造成的衝擊，4月時同意壽險業針對經濟弱勢保戶，於第三季開辦採3年單一優惠利率1.28％的保單借款措施，共有逾16萬名保戶因此受惠、申貸總額逾142億元。

考量保單借款紓困措施推動成效良好，並考量春節期間為多數國人有短期資金需求其間，為降低經濟弱勢保戶負擔，協助及時獲得必要的經濟援助及關懷，金管會拍板同意壽險公會提出的常態化辦理「保單借款優惠利率紓困方案」。

金管會指出，壽險公司自2022年起，將在每年1月1日至3月31日間開辦保單借款紓困方案，申請人資格和今年方案大致相同，為符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件的保戶，但需出具相關文件證明。

而可用於申請借款紓困的保單，為累積有足額保單價值準備金、且未經公司排除適用的新台幣有效保單，借款額度為單一要保人在單一壽險公司累計借款金額最高10萬元，利率比照借款時勞動部公告的勞保紓困貸款年利率，貸、還款期間採固定利率3年。

保險局副局長張玉煇表示，保單借款期間逾3年後，將回歸壽險公司就各保單原訂公告保單借款利率，各公司可視個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼，且符合此方案各申請條件的保戶將可以續行申辦。