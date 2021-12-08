不少人開車都會使用導航。一名女網友表示，導航時畫面會出現許多圖示，像是P代表停車場、叉子及湯匙是餐廳等，唯一讓她困惑的是，畫面中出現一朵朵的蓮花，「難道是慈濟嗎？」她將疑問PO上網尋求解答，不少網友則回應，蓮花通常代表是有提供素食的店家。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社》指出，開車使用內建導航找路，畫面上標有許多小圖示，包括P是停車場、叉子及湯匙為餐廳、錢則為銀行，甚至還有7-11及中油圖示，讓人一目了然，但其中一個蓮花卻讓她一頭霧水，「不知蓮花圖案代表什麼？難道是慈濟嗎？」

圖文曝光後，網友紛紛留言，「是佛祖降臨地啦」、「慈濟基金會？」、「難道是葬儀社？」、「賣紙蓮花的」、「出污泥而不染，修仙之地」、「提示讓你避開喪家的」、「上西方極樂世界的傳點啦」、「應該在告訴你清香白蓮素還真的位置」、「提供觀音坐蓮的店家」、「抓寳率提高的地方」。

不過留言中有知情人解答，蓮花圖案代表有提供素食的店家，或是備有素食的餐廳，且大多都與宗教有關係，包括像是佛寺、廟宇等，更有人說明此款導航是Garmin系統，提醒原PO若當下想了解圖示的用意，只要點一下，就會立刻跳出資訊可以查看。