今天NBA傳來大消息，目前戰績僅10勝16敗排東區第13的溜馬準備重建，據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，溜馬有意將多位主將放上交易貨架，包含內線主力球員沙波尼斯(Domantas Sabonis)、特納(Myles Turner)還有利佛特(Caris LeVert)，他們都有可能離開球隊。

Sources: The Indiana Pacers are moving toward rebuild, receptive to trade talks centered on Caris LeVert and either Domantas Sabonis or Myles Turner.



Story with @bkravitz at @TheAthletic: https://t.co/2bGjubFtWe — Shams Charania (@ShamsCharania) December 7, 2021

另外據《NBA Central》、《印第安納波利斯星報》記者麥可(J. Michael)表示，目前約有四支球隊對陣中得分後衛/小前鋒蘭姆(Jeremy Lamb)有興趣，其中包括湖人和黃蜂，目前他正處於三年合約的最後一年，本季薪水是1050萬美元。

至於其他隊員的消息也接連浮出，目前沃倫(T.J.Warren)已向溜馬申請留隊，本季至今還未上場，年薪是1269萬美元，而麥康諾(T.J. McConnell)則成功完成右手韌帶修復手術，還需要一段時間休養，「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)認為他有可能錯過本季。

這麼一來溜馬的核心陣容很有可能就此瓦解，或許他們將利用重建來好好栽培傑克生(Isaiah Jackson)等新血，而幾位主力仍有不差的交易價值，尤其沙波尼斯就曾傳出多隊有意爭搶，本季他砍下17.8分12籃板4.1助攻，投籃命中率57.2%。

特納的部分能砍下12.6分7.5籃板1助攻，投籃命中率52.6%，利佛特則砍14.9分2.7籃板2.9助攻，投籃命中率42%，蘭姆7.3分2.6籃板1.1助攻，投籃命中率39.4%，而本季溜馬平均得分、失分都排聯盟第15，並不算太糟糕，但整體戰力無法提升是不爭的事實。

Report: Lakers have expressed interest in trading for Jeremy Lamb https://t.co/YSmXiW3euy — NBA Central (@TheNBACentral) December 7, 2021

至於湖人有沒有必要爭搶蘭姆，當然這對他們來說能提供板凳深度，也可以補充側翼的投籃能力，本季蘭姆外線命中率有39.7%，不過麻煩的點是蘭姆薪水較高，湖人若想得到他可能要打破本季用底薪建構的球隊陣容，而要用什麼籌碼來交換也是一個問題。