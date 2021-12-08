情色教主「雪碧」方祺媛，2019年被爆與已婚老闆郭柏均外遇生下1女，原配林咚咚提告侵害配偶權求償100萬，士林地院判決雪碧、郭柏均連帶賠償林咚咚45萬，並可上訴，林咚咚表示每個月僅用2萬多元收入養活3個孩子之外，還因為沒錢請律師，被騙去警察的酒局作陪。

根據《鏡週刊》報導，林咚咚表示郭柏均和雪碧敗訴後，郭柏均再也沒回到住處，因此不曉得會不會付這筆錢，此外，3個小孩就讀私立學校費用，郭柏均也常拖欠未付，只得自己扛起養家的經濟重擔，靠著開團購接業配和上購物台銷售產品維生，通常一個月只有2萬多收入，一度戶頭還剩不到1,000元，只能向娘家開口求援。

林咚咚表示因為沒錢請律師，被騙去警察的酒局作陪。（圖／林咚咚和她的3隻小豬臉書）

林咚咚透露前年決定對兩人提告時，居然險些被騙，當時有位朋友介紹一位律師給她，未料對方表示有些警察可以幫忙，因此要她去KTV彼此認識，沒想到一位員警除了頻頻跟她敬酒之外，還一直裝醉想要撲過來，最後以要回家顧小孩為由離開現場，事後感嘆以為對方想要幫忙，但實際上卻是要利用她。

根據《三立新聞網》報導，郭男表示有90%以上機率會上訴，而且手上握有約300多件林咚咚逼他離家的證據，揚言要公開一切，更爆料林咚咚不僅對公婆沒禮貌，還對他精神折磨，嚴重時甚至引來警察上門，曾私下找律師向林咚咚談離婚都被打槍，批評林咚咚：「她就是在炒作」。

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