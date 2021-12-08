加拿大駐陸大使鮑達民6日晚發表聲明稱，已向加拿大聯邦總理特魯多提出辭職，將於今年12月31日卸任。《環球時報》報導，渥太華流傳的消息顯示，下一位加拿大駐華大使很可能是一位職業女外交官。

鮑達民6日在聲明中表示，身為非職業外交官的他原本就無意長期擔任駐華大使，當初他被任命時，特魯多總理交代給他的主要使命，是幫助在中國被捕的兩名加拿大公民獲釋並返回國內，如今他們也已回國，他覺得使命已經完成，「這是我一生的榮幸」。他在聲明中希望繼任者「能夠在加強加中雙邊關係，包括民間關係、貿易關係和投資關係的同時，繼續堅定維護人權和法治，並解決兩國間的問題」。

特魯多6日發表聲明，稱贊鮑達民憑藉自己「卓越的領導力和嫻熟的外交手段完成了任務」，「由於他的努力，加拿大現在更有能力管理這一重要關係並實現我們的外交目標」。

2018年底，加中關係因孟晚舟事件緊張，時任加拿大駐華大使麥家廉因兩次對媒體公開表示「美國最好主動放棄引渡孟晚舟」，引起軒然大波，在加拿大國內遭到批評，被迫離職。2019年9月，商界出身的鮑達民接受特魯多提名，出任駐華大使。鮑達民在加拿大商界以「知華派」著稱，他最著名的經歷是在2009至2018年間出任麥肯錫公司全球管理合伙人。加通社稱，鮑達民在擔任大使之前和期間均因推動與中國加強貿易關係而受到反對黨的批評。當地政商界人士認為，鮑達民希望改善加中經貿關係，但在大環境下他無能為力。

路透7日報導，鮑達民辭職讓加拿大駐華大使這一重要職位空缺，而特魯多政府仍在考慮其對華政策。儘管兩名加拿大公民已回國，但加中雙邊關係仍然冷淡。加拿大尚未決定是否禁止中國華為公司設備進入其5G電信網絡。

根據加拿大媒體報導，新任駐華大使將在下列三人中產生：曾出任駐華大使館公使和代理大使的杜欣麗；曾任駐馬來西亞大使的朱麗亞·本特利；曾任駐泰國、寮國、柬埔寨大使，能說流利普通話的加拿大前駐華公使唐蘭。這三人無一例外都是職業外交官出身並擁有長期在華經驗，且都是女性，即加拿大很可能產生一位女駐華大使。