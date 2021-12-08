嘉義一名男子透過交友軟體認識一名17歲少女，兩人每天都會聊天超過2小時以上，某天少女突然要男子帶酒去家中喝，男方一時興奮過頭，以為女方要藉喝酒和他發生關係，興致沖沖帶酒到女方家中，但少女因不勝酒力進房間休息時，男方竟以為少女有暗示，當場獸性大發，強押少女到床上企圖硬上，未料遭到極力反抗始終無法得手，最後氣憤離去。嘉義地方法院審理後，依強制性交未遂罪，判被告1年7月徒刑，緩刑3年。

根據判決書記載，涉案的男子在民國110年4月間某日，使用「GOOD NIGHT」交友軟體經語音配對結識17歲A少女。並以「LINE」通訊軟體與A女聯繫聊天成為網友關係。

A女於110年4月18日中午12時許，以LINE發送訊息希望男方能帶酒到他房內一起喝，男方竟然認為女方對他有意，想藉此和他有進一步關係，於是帶2瓶伏特加酒及1瓶紅酒與1瓶雪碧飲料，前往A女住處陪她喝。

但等到女方略有醉意回房間休息時，男方竟然尾隨進入該房間，隨即將A女衣褲全部脫掉欲想要硬上，但A女不從，裝瘋賣傻佯以抓貓及上廁所藉詞推託，男方立刻怒斥詢問「你到底要不要?」

A女當場拒絕不願意發生性行為，男方竟然惱羞成怒，出手壓制女方要強行硬上，但不斷遭到抗拒，最後見難以得逞才罷手離去。女方驚慌下，隨後就前往警局報案。

法官審理後認為，男方是由「GOOD NIGHT」交友軟體經語音配對認識A女後，每天與A女使用LINE對話聊天達1、2小時，且因A女邀約他帶酒到住所共飲，而誤認A女願與其發生性行為。

但男方與A女在互動過程中，既然已明白A女拒絕無意與他發生性行為，卻無視A女之性自主決定權，危害A女身心健康及造成心理壓力，考量男方犯罪手段未造成A女其他傷害，犯後始終坦承犯行，對於犯罪情節未曾隱瞞，且與女方達成和解獲得女方原諒，判男方1年7月徒刑，緩刑3年。

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