根據IDC全球穿戴式裝置追蹤報告的最新研究結果顯示，第三季全球穿戴式裝置出貨量成長9.9%，達到1384億台，蘋果第三季儘管Apple Watch的出貨量下降了35.3%，但依舊佔據了穿戴市佔率榜首位置，市佔率為28.8%，但由於產品單價高，蘋果在整體穿戴市場營收佔有率達53%。

第三季全球前五大穿戴式裝置品牌廠商市佔率排行依序為蘋果、三星、小米、華為以及Imagine Marketing ，市佔率分別為28.8%、9.2%、9.2%、7.9%、7.2%。

依照各品牌來看，儘管第三季Apple Watch的出貨量下降了35.3%，但蘋果在第三季佔據了榜首位置。AirPods和Beats的耳戴式設備幫助鞏固了其在穿戴式裝置市場的領導地位，儘管這些產品在最近幾季也面臨挑戰，因為耳戴式設備領域的競爭依然激烈。蘋果的地位仍然令人稱羨，因為該品牌在整體市場營收佔有率達53%。

三星最近推出的Galaxy Watch 4系列廣受好評，由於從Tizen轉向Wear OS，這對手錶製造商和Google來說是向前邁出的重要一步。三星不僅專注於透過將其穿戴式裝置、手錶和手環與智慧型手機綁在一起來發展其穿戴式裝置業務，而且該品牌還試圖通過推出訂製版手錶來從時尚支出中搶下市佔。

小米第三季的出貨量下降了23.8%，原因是該品牌對手環的依賴和消費者對手錶的偏好對其產生了不利影響。該品牌已開始從手環過渡到手錶，並堅持在中國以外的地區擴張，儘管這些努力也高度依賴於其智慧型手機業務在國際市場上的成功。在耳戴式設備方面，小米忠於其品牌精神，繼續提供極低價但高價值的選擇。

由於手環和手錶在本季下降了5%，華為的成長來自於其耳戴式設備業績。耳戴式設備在多個品牌之間普遍相容，這種開放性幫助華為在面臨政治逆風的環境中成長。

至於品牌BoAt背後的印度品牌Imagine Marketing再次躋身全球前5名。努力不懈的行銷和低成本產品幫助推動了銷量。最近幾季該品牌還推出了手錶，目前佔其出貨量的10%。