閎暉(3311)營運調整漸入佳境，連5個季度獲利 累計前三季每股稅賺0.63元，閎暉表示，目前與客戶、供應商夥伴均緊密合作，在生產營運的應變及彈性與業務開展均展現成效，已具備穩健獲利條件。

閎暉第三季單季全球合併營收4.53億元，季增加11%、與去年同期持平；毛利率16.0%，季增加0.4個百分點，年減少4.3個百分點，稅後淨利1370萬元，每股稅後盈餘0.20元，為連續第五個季度獲利。前三季累計營收13.3億元，毛利率為15.8%，稅後淨利4140萬元，每股稅後盈餘0.63元。

閎暉近年來持續轉型調整，歷經大陸廠產能精實聚焦，提高台灣廠產能投資，重新聚焦在車用零組件及機構整合元件，閎暉前三季車用零組件占合併營收比重為60.7%，機構整合元件占比39.3%。面對近期新冠肺炎疫情及全球供應鏈缺料情況等嚴峻的挑戰，閎暉強調與客戶、供應商夥伴均緊密合作，在生產營運的應變及彈性與業務開展均展現成效，目前閎暉已具備穩健獲利條件。

展望未來，閎暉表示，面對疫情及供應鏈缺料等不確定性因素，閎暉將調配全球銷售布局，持續投入跨產業產品應用轉型，提供客戶前期產品設計、研究開發彈性服務及各類解決方案，爭取新客戶及提高原有客戶之市場占有率。在生產營運方面，提高台灣廠區與馬來西亞廠區之產能投資，加強供應鏈的管理及資源分享，並持續追求自動化的生產體系及保持良好應變彈性，提升生產營運效能。在產品組合方面，汽車零組件除了穩健獲利的汽車內裝機構零組件，並積極發展車用內裝玻璃、汽車內裝機構新技術；機構整合元件聚焦在穿戴式產品、智能鎖模組、網通光學機構零組件、5G相關產品等應用發展。