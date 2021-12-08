林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案，扯出綠營網軍產業疑雲，許多人皆懷疑林秉樞是綠營網軍，甚至可能是網軍頭。資深媒體人黃揚明爆料，有一個擁有2萬多粉絲的臉書側翼粉專不大尋常，他質疑其操盤手應是林秉樞本人，並指出11月11日下午之後，間隔近4天沒有再發文，而該段期間正是高嘉瑜遭施暴的時間點。

黃揚明在臉書發文表示，自己接獲爆料指出林秉樞曾對綠營友人宣稱臉書粉專「母湯害台灣」正是由他在操作，詳細檢視後發現該粉專於2019年3月12日建立，目前已有2萬3千多個粉絲、2萬6千多人追蹤，算是成熟的粉專，但若深究此粉專的建立時間，剛好就是當初民進黨總統初選登記前一周。

黃揚明統計後發現，該粉專在11月總共有22篇貼文，但只有3篇是在11月11日後發布的，其中有15篇是在攻擊藍營與顏家、3篇攻擊柯文哲、3篇罵大陸，還有1篇在挺台中第二選區立委補選綠營候選人林靜儀。

黃揚明點出幾個關鍵時間點，包括11月11日下午5點多發完文後，一直到11月15日12點多才更新，正好就是林秉樞施暴的時間點；11月19日上午10點多，「母湯害台灣」曾引述前立委段宜康臉書批評顏家人；最後則是該粉專的最後一篇發文，時間點在11月23日下午4點多，而林母告別式在11月24日，隨後就開始聯絡人脈壓新聞，一直到11月30日被捕，到現在都沒有再發新內容。

除此之外，黃揚明也說，有對「母湯害台灣」內容按讚的公眾人物，包括總統蔡英文辦公室主任黃重諺、台灣智庫民調中心主任卓冠廷、民進黨立委吳思瑤、民進黨發言人暨台北市議員簡舒培、民進黨桃園市議員楊家俍等人，並指出簡舒培、卓冠廷均有在林秉樞母親的告別式致送蘭花。

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