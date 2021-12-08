一名女子在網路透露，不小心與閨蜜的男朋友發生性關係，甚至懷孕，她內心很掙扎該如何坦白，並說：「但是她是我好閨蜜，她一定會原諒我的對吧？」奇葩的文章曝光後，引起網友一片罵聲。

這名女子在爆料公社App匿名公社發文，吐露常聽人說「閨蜜=歸me」，自爆不小心與閨蜜的男友發生性關係，還懷孕了，且她已經單身半年，非常肯定近期只與閨蜜男友睡過，「他好像也對我有好感」。原PO坦言，不曉得該不該與閨蜜坦白，心中相當掙扎，「但是她是我好閨蜜，她一定會原諒我的對吧？」

文章曝光後，不少網友留言勸世，「上床沒關係，搞大就不可以了」、「閨蜜的話有時聽聽當玩笑話即可，愛情豈能與他人共享？妳碰了不該碰的人，背叛了感情要好的閨蜜，這任誰都無法接受的」、「果然當小三的人總是會有刷新別人三觀的想法」、「妳確定那個男人有要妳嗎？」。

原PO見到網友罵聲一片，再度更新文章說，「看到留言都在罵我，是我沒說清楚吧。閨蜜以前跟我說過，我們那麼感情那麼要好，不如嫁給同一個老公，就能永遠不分開了。」

結果留言區又炸鍋，網友紛紛說，「有事嗎... 講好玩的妳也信阿...」、「人家客套話你還當真啦⋯⋯」、「閨蜜隨便説説妳還當真」、「沒有人可以分享自己的愛人」、「你交男友的時候怎麼不跟她共用？」