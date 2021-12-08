台南名店阿堂鹹粥漲價餘波盪漾，連日來掀起網路熱烈討論，連不少KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）都參戰。網友認為，台中一蘭拉麵開幕，一碗賣288元，人潮大排長龍；台南鹹粥一碗200元卻被罵翻，「這是什麼心態？」

反對漲價的網友說，台灣薪資普遍停滯，有的行業起薪跟多年前比甚至倒退，但什麼東西都在漲，現在連吃一碗粥「都要兩張孫中山」，相對有一種被剝奪感。台南網友指出，鹹粥不是只有阿堂一家，當地還有其他店，也沒人賣到一碗200這麼誇張。

「嫌貴真的可以不要去吃」，贊成漲價的網友強調，原物料、基本工資都在漲，如果不讓店家反映成本，萬一最後倒了，倒楣的還是員工。既然老闆要漲價，就得自己承受流失客人的風險，交由市場機制決定，沒事去怒刷負評，「是不是有點非理性了」。

部分網友質疑，國外來的可以賣比較貴，台灣本土的就一定要銅板價小吃，「大家是低薪拿到習慣了嗎」、「這種心態該調整了」。