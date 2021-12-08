民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發全台關注。前台南縣縣長蘇煥智表示，看到林與民進黨加民眾黨共4位立委的合照，以及與台積電董娘張淑芬的合照，可見林本身是有魅力的，至於魅力的所在則是「網軍的魅力」，畢竟網路經營現代政治的重要武器，加上林本身的條件與刻意經營的政商網絡，對政治人物而言極具吸引力。

蘇煥智7日在《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉表示，林秉樞應該算「知識型犯罪」，而且他看到林與民進黨立委范雲、鍾佳濱、郭國文、民眾黨立委邱臣遠合影，就算林是刻意利用餐敘機會拉近彼此關係，林本身應也確有其魅力，否則一個人不可能有本事跟四位立委本人這樣聚餐。

蘇煥智分析，林秉樞的魅力究竟何在？就他自己的理解認為是「網軍的魅力」，即林在網軍的操作上有其人脈與技術，尤其要能操作網軍，除了要言之有物，更必須要有一定的講故事、編故事的能力；網路經營現在已成民意代表的極重要武器，特別是在政治人物對自己未來政治前途的鋪陳上，這也是為什麼現在大家普遍會揣測，林是「網軍頭頭」的原因。

不僅如此，蘇煥智強調，有消息指出林秉樞手頭上有龐大現金，一個沒穩定工作且博士班沒畢業者能有如此資產，讓無數年輕人羨慕，加上媒體又曝光林與張淑芬的合影，這點更可見林是個極具企圖心的人，而這種刻意經營出的政商人脈關係，對立委與相關公職人員亦具可觀吸引力，林藉此墊高自己身價加上優越的論述能力，難怪連高嘉瑜都被迷惑。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113。