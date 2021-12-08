小編今天（8日）精選5件不可不知的國內外財經大事。航空貨運運價漲出新的天花板價！貨代業者表示，航空貨運在本周只要是當日裝機、急件的運價已經跳增到大約700～750元，目前12月艙位已滿艙封盤，上周美西線排隊等候艙位的運價每公斤約600元，目前美西線每公斤已來到約650元，主要是電子業、半導體設備、電動車等上下游供應鏈大量出貨，不只搶艙位，也砸錢包機趕出貨。

【1】砸錢包機趕出貨...12月滿艙封盤 航空貨運價 飛越天花板

第四季是航空貨運傳統旺季，但今年因為海運塞港外溢效應，造成大量海轉空貨量，及東南亞疫情趨緩，工廠復工追趕訂單，大陸也走出拉閘限電影響趕出貨，預計到明年春節前亞洲區間航空貨運貨載需求強勁，支撐運價持續探高。

【2】黑名單上的台塑、中鋼給具體承諾後... 國壽：續列核心持股部位

中長期資金將投資的標的浮現！國泰人壽總經理劉上旗7日表示，中長期機構投資人應會偏向投資「低碳排」、「綠電」及「永續」作得好的公司，當愈多錢往這些標的靠近、給更高的本益比，股價應會比其他公司還好。

【3】成交比重進逼三成 航運股 又要控全場

台股2021年倒數計時，多方資金轉進利多匯集的航空及貨櫃海運個股，推升上市航運類股成交比重衝至27.65％，為10月5日以來最高，康和證券投資總監廖繼弘表示，未來若量能重回5～7月的三成占比，航運的熱度有望捲土重來重現一次，並帶領台股衝破18,034點。

【4】元宇宙新成員 啟動落後補漲

元宇宙概念股續領風騷！指標股宏達電（2498）7日尾盤雖急殺，惟威盛集團立衛（5344）、建達（6118）仍挾「銅板股」優勢，與供應鏈位速（3508）同步跳空漲停；PMOLED廠智晶（5245）亦推智能運動頭戴裝置模組、搶食元宇宙商機，7日爆出歷史巨量攻漲停。

【5】陸官媒：把全面降準的「好鋼」用在「刀刃」上

中國人民銀行（大陸央行）昨天宣佈降準0.5個百分點，將釋放長期資金約1.2兆元人民幣，今年內第二次全面降準，釋放了哪些信號？大陸官媒「央視財經」微信公眾號今天（7日）刊發評論稱，「把全面降準的好鋼用在刀刃上」。