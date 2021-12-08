林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，衍生出許多案外案，媒體人黃揚明也多次爆料林秉樞過網歷史，引發外界熱議，但他也說，爆不爆料不重要，重要的是要追查真相。黃揚明也提到，在高嘉瑜遭暴力對待後，又遭黨內圍剿、緊接著又被媒體修理，即便總統蔡英文、該黨前婦女部主任等人發文或公開表態，也不願提及高嘉瑜的名字，「這就是網軍治國的後果。」

黃揚明昨（7）日深夜在臉書提到2012年台灣電影《BBS鄉民的正義》的經典台詞，若用在高嘉瑜事件，可以改成「我要他們永遠記得，他們差點用BBS殺死一個女孩子！」他說，或許有些人對他最近幾乎每日一爆很有意見，其實自己也很有意見，「若能多睡一點有多好」，可是大家就算看到流出的照片、影片，真的能想像11月11日那天晚上，高嘉瑜在飯店裡遭遇的狀態嗎？那是痛不欲生，且不只是生理上的，更多的是長期的心理煎熬。

當高嘉瑜被毆打後一個多禮拜，黃揚明指出，她在所屬黨團群組內被圍剿，只因她希望陳時中為接種高端疫苗的民眾無法到美國、日本等95%以上主要國家道個歉，最後高委屈說：「媒體有時會特意曲解我某句間隙，企圖用以攻擊我黨，我一定找時間正面回應、澄清。謝謝前輩們給我機會說明，謝謝。」

媒體人黃揚明。（姚志平攝）

黃揚明說，那時高嘉瑜體外的暴力傷痕猶存，又增加一道黨內受圍剿的心靈創傷，緊接著又被媒體修理，說她公投說明會動員不力，當然很多人不知道，那場公投說明會的前一天，她在直播節目被網軍公然留言恐嚇，公投說明會辦完後不久，她就進入了那間「恐怖暴力房」，見識了人性最黑暗的一面。

而當媒體揭露這起事件，黃揚明表示，施暴者居然動用惡質網軍在PTT帶風向，要把高形塑成一個說謊者，好像整起事件都是馬文鈺鬧場不成報復、高嘉瑜在飯店根本自由自在，且這位施暴者與惡質網軍，甚至曾與高站在民進黨的同一陣線，對抗政敵，如今，卻把情人、同志往死裡打，這怎不叫人憤怒？

黃揚明也說，高嘉瑜當然有很多瑕疵、有很多爭議，但她需要經歷這樣的事嗎？結果事情揭發的第一天，整個政黨內有幾人願意給她溫暖、聲援她？不僅是台灣第一女總統、參選立委補選的該黨前婦女部主任等人，都不願意在自己的發文或親口中提及高嘉瑜的名字，「這就是網軍治國的後果。」但就像紀錄片《一場大火之後》的名言：「當媒體向政府卑躬屈膝，政府就會罔顧人民」，黃揚明認為，「當網軍向人民為所欲為，人民就該推翻網軍。」自己爆料不過就是這一段時間，但網軍治國會很長很久，自己永遠都不可能對抗的，「但，我是一個記者。」

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