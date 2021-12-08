投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂緩解並蜂擁搶進科技股，周二美股主要指數全面大漲，標普500指數和以科技股為主的那斯達克指數均創下3月初以來最大單日漲幅。

周二收盤，道瓊工業平均指數上漲492.40點或1.4%，為35719.43點。標準普爾500指數漲95.08點或2.07%，為4686.75點，創下3月1日來最大單日百分比漲幅，且距離歷史高點僅差1%左右。那斯達克綜合指數大漲461.76點或3.03%，收在15686.92點，創下3月9日以來最大百分比漲幅。

羅素2000小型股指數漲大漲2.28%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）大跌19.46%，收在21.89點，創下10月6日來新低。

英特爾宣布旗下自動駕駛車事業Mobileye明年在美國上市的計畫，其股價應聲上漲3%，並帶動費城半導體指數終場大漲4.97%。

除了英特爾之外，其他大漲的半導體股包括輝達漲7.96%，恩智浦（NXP Semiconductor）和應用材料均上漲6.5%，美光上漲4.1%。

有關於Omicron新冠變種病毒的好消息安撫了投資人的不安情緒。

在美股開盤前，葛蘭素史克（GSK）宣布該英國藥廠與美國Vir Biotechnology合作開發的新冠病毒療法對Omicron變異株的所有突變都有效。

Vir Biotechnology飆漲11.96%，收在42.98美元。

白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周二表示，初步證據顯示Omicron變種病毒的傳染力可能更高，但其嚴重性似乎較低。他在周日也曾發表過類似言論。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，一周前我們看到Omicron變種病毒引發巨大的恐慌，然而在接下來這一周裡，Omicron似乎有很強的傳染力，卻沒有像人們擔心的那麼嚴重。

Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，來自葛蘭素史克的重要消息為投資信心帶來提振，還有英特爾的消息，以及投資人壓寶美股將重現其傳統的12月升勢，即所謂的「聖誕行情」。他表示：「當然會有錯失聖誕行情的擔憂，正是這樣的冒險心態主導今天的盤勢」。

標普11大類股全面上漲，科技股大漲3.5%，創下3月9日來最大單日漲幅；其次為非必需消費品類股上漲2.36%和能源股漲2.28%。

蘋果大漲3.54%，收在171.18美元。摩根士丹利維持對蘋果股票的「加碼」評級不變，並將其目標價提高至200美元，因看好該消費電子巨頭發展擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）技術的前景。

其他大型科技股也走高，微軟和亞馬遜漲幅均超過2%。Meta Platforms上漲1.5%。

標普1500飯店、餐廳和休閒股指數收漲1.4%。

標普1500航空股指數全日大多上漲，但終場下跌0.6%，失守部分周一飆漲5%的版圖。

遭投銀Guggenheim將股票評級從「買進」調降至「中性」，默克藥廠（默沙東Merck & Co）股價下跌1.55%。該製藥商暫停了兩項HIV-1實驗藥物的後期臨床試驗註冊。

特斯拉股價大漲4.24%，收在1051.75美元。瑞銀集團看好特斯拉在2022年將無可匹敵，並將其目標價調升至1000美元。