民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發全台關注。高雄市新聞局前局長王淺秋表示，民進黨立委范雲人稱「女權鬥士」，面對同黨的高遭暴力對待反應卻顯得「不痛不癢」，談話欠缺同理心與溫度；反觀聽聞林欣賞自己，就又幫送輓聯又幫送花，難怪成為「總統府送花的破口」，也可見在范心中，只在乎別人是否欣賞自己。

針對高嘉瑜事件，國民黨文傳會主委凌濤質疑，有「女權鬥士」之稱的范雲，在接連面對民進黨內部權勢性侵、性別暴力等議題，就像是選擇性「噤聲」般，只呼籲大眾必須嚴厲譴責暴力，抵制利用性私密影像威脅他人，卻不見范雲出面抨擊林秉樞的惡行，像這樣寬以待己、嚴以律人的女權鬥士，根本就是「女權破口」。

王淺秋7日在《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉表示，林秉樞與民進黨立委范雲、鍾佳濱、郭國文、民眾黨立委邱臣遠餐敘合照曝光後，只看到范、郭兩大立委為到底誰是「主邀」推來推去，最後甚至說，是郭主邀，席間林剛好來電，由於林曾提過「很欣賞范雲」就一起吃飯。

對此，王淺秋諷刺，難怪范雲會變成「總統府送花的破口」，范向來以關心女權運動著稱，這次對於同黨立委慘遭暴力事件反應卻不痛不癢，雖有表示譴責，但整體力道確彷彿沒講過也沒什麼事般，給人一種沒同理心、沒溫度的感覺，可是范只要一聽到人家欣賞她，馬上又幫忙送輓聯又幫忙送花，可見范就是只關心這件事。

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