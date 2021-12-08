日本知名拉麵店「一蘭拉麵」來台4年，第三家分店11月24日在台中開幕，引爆排隊人潮，傳出一碗拉麵要排10多個小時才能吃到，現在連台北本店也不惶多讓，有網友表示，近日去吃台北一蘭拉麵，晚上8點39分拿到號碼牌，結果等到隔天凌晨2點才吃到，等了6小時晚餐直接變消夜，讓他嘆「這是我最後一次去吃一蘭了」。

這名網友日前在臉書「爆廢公社」.發文，4日晚間他去一蘭台北本店吃拉麵，拿到號碼牌的時間是晚上8點39分，當時服務人員告知要等3小時以上，但等了3小時後再去現場看，前面竟然還有幾百號，原PO不甘心都等這麼久了還沒吃到，就再賭氣等下去，終於排到他時，時間已經是隔天凌晨2點12分。

一名網友排台北的一蘭拉麵，從晚上8點39分等到凌晨2點才吃到。(翻攝自 爆廢公社)

原PO表示，等了將近6小時才吃到一蘭拉麵，結果10分鐘吃光光，平常假日去大概排3小時，但這次卻等6小時才吃到，他甚至看到店內60個位置，有2排都不讓人入座用餐，少了近20個座位，讓他不懂為何生意好還把位置封起來是什麼概念，原PO說雖然很喜歡一蘭，但這應該是最後一次去吃了，「對不起我信仰不夠深，支持不下去」。

對此，網友紛紛留言：「台北的還要排隊？」、「三小時變六小時，都可以洗洗睡了」、「人多排隊=好吃」、「飢餓行銷」、「能排6小時，佩服」、「昨天去信義區抽號碼牌，要等四小時直接放棄，反正開在那不會倒」、也有其他人表示，「有可能人手不足，所以減少桌位」、「其實可以不吃，但如果決定要吃就乖乖等就好，畢竟店家也沒強迫」、「明明就可以線上看號碼，硬要排」。