被封為「新疆四美」之一的佟麗婭今年5月宣布和男星老公陳思誠結束7年婚姻，恢復單身後的她被讚顏值、氣質、舞姿依舊美艷動人，近日工作室更是出一組她穿著平胸短裙純白色小禮服的美照，可見她上下齊露，秀出的一雙修長白皙美腿更是吸睛，卻有酸民留言說：「雖說很美，但這年齡和顏值，估計接不到什麼女一號的劇了……」。

38歲佟麗婭過去演出《宮》、《北京愛情故事》走紅，2014年她和男星陳思誠結婚，育有一兒「朵朵」，但3年前男方傳出偷吃，疑被拍到帶兩女進飯店，事後佟麗婭不離不棄相信老公，雖未公開喊話，但私下在朋友圈寫下：「重新開始」，陳思誠則強調沒離婚，請外界別信謠言，一樁婚變風波看似就此落幕，但今年5月兩人投下震撼彈，宣告離婚。

佟麗婭仙氣四溢。（圖／翻攝自Hello佟麗婭微博）

陳思誠當時發文表示：「2011-2020故事告一段落……你們永遠是我最愛的人，換種身份守護」，並曬出佟麗婭抱著兒子的照片，佟麗婭也呼應發文：「人間值得，未來可期，謝謝你！」暗示兩人和平結束婚姻關係，近來佟麗婭大方復出工作，每每現身精緻的外貌總是驚艷網友，先前她還穿上一襲超高衩黑色性感禮服，曼妙身材成為亮點，引來網友回應：「離婚是對的」、「陳思誠應該後悔了」。

網友留言。（圖／取自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，佟麗婭工作室昨(7日)曬出一組美照，可見她白色短裙禮服上身，脖子上點綴戴上華麗珠寶，裙子後方還有拖曳拉長設計，讓佟麗婭舉手投足都充滿仙氣，加上大眼挺鼻女神級五官，引來粉絲讚：「像翩然起舞的小仙女」、「仙女姐姐」、「太美了，這氣質絕了」，但也有網友酸她年紀已大，恐未來很難演到女一的戲。