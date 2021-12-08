美股四大指數周二皆收紅，其中與台灣連結較強的費半指數更大漲188.68點（或4.97%），帶動台股今（8日）以17845.06點開出，上漲48.14點，隨後獲買盤追捧漲逾190點，觸及17988.88點，距離萬八不到13點，台積電以614元開出，上漲7元，聯電以68.2元開出，漲1.7元，此外，電子與半導體類股強彈近5%，傳產類股航運、鋼鐵分別漲逾3%，距離重返萬八只差最後一步。

美國繼6日大漲逾600點後，周二再漲近500點，兩天累積漲逾千點。費城半導體指數周二收在3988.75點，上漲188.68點（或4.97%），台積電ADR大漲超過2%，日月光則飆出近6%漲幅，聯電也漲超過4%，表現相當亮眼。

道瓊則收在35719.43點，漲492.4點（或1.4%），標普500指數上揚95.08點，收在4685.75點，納斯達克指數則漲461.76點（或3.03%），終場收在15686.92點。

台股（7日）上漲108.71點，收在17796.92點，成交值為3742億元。三大法人合計買超18.36億元，其中，投信買超16.59億元，外資及陸資買超2.61億元，自營商則賣超0.84億元。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，目前台股的週K線已有初步拉出週級別日出線(當週高點越過前一週高點，且收盤確認)的跡象，重點在於本週五能否收於17781點之上，一旦能站上，大盤今年底前就有機會挑戰歷史高點18034點。