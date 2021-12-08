高雄市左營區的海軍新兵訓練中心發生性騷擾事件，據了解，勤務隊余姓士官長涉嫌在營舍內對女士官毛手毛腳，以按摩為名，行性騷之實，經女士官向上反映，海軍經調查後，以違反兩性營規為由汰除余姓士官長。

據了解，余姓士官長有按摩證照，經常在營區為官兵按摩，今年11月間余姓士官長為一名女士官按摩，但一周過後，女士官收到士官長用賴傳送的一張照片，深感遭到性騷擾，便立刻向上反映。

海軍教準部指出，接獲基層反映所屬海軍新兵訓練中心余姓士官長涉言語騷擾違反兩性營規，經成立專案小組調查，發現案情屬實，隨即召開人事評議會。人評會調查發現，余男雖然擁有推拿師證照，經常幫男女同僚解決落枕、肩頸痠痛及腰痛等毛病，技術口碑甚佳，但僅2人共處，已違反兩性營規，在按摩時並未將門、窗打開或有其他官兵在場，因此決議記2大過處分並管制汰除。

海軍教準部強調，將援引案例並持恆加強內部管理及官兵兩性教育，建立官兵正確認知及法紀觀念；凡查有違反兩性營規官兵，均依規定嚴懲，絕不寬貸，以維軍譽。

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