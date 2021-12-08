常聽到「爆肝」，用來形容通宵工作或念書的人，因身體未適時休息，導致肝臟負荷過重。不過醫學上並沒有「爆肝」這種病，醫師陳敬睿表示，比較接近的症狀應是「急性肝衰竭」，而這種病反而和長期熬夜沒什麼關係。

「急性肝衰竭」是一種高致死率的肝臟疾病，雙和醫院家醫科主治醫師陳敬睿分享，網友經常以「爆肝」來形容，他身邊也有不少工程師好友自嘲「累到要爆肝」；什麼狀況下會發生「急性肝衰竭」，5大原因一次看懂。

1.病毒性肝炎：感染B型肝炎有約1%的機率會引起猛爆性肝炎；A型肝炎則有約0.1%；C型肝炎較罕見。病毒性肝炎患者應特別注意規律生活、均衡飲食。

2.藥物誘發：過量服用特定藥物，最常見的就是主成分為乙醯胺酚的鎮痛、解熱藥物，當服用過量，毒性代謝物無法被排出，就會造成大量肝細胞壞死，引發肝功能異常。

3.亂吃草藥、偏方：來路不明的草藥、補品，可能因含有肝毒性成分造成急性肝衰竭。

4.過量飲酒：當身體免疫反應被誘發時，肝細胞會發炎甚至壞死。

5.代謝異常疾病：這種不太常見，主要代謝疾病有雷氏症候群、威爾遜氏症、妊娠性脂肪肝等。

陳敬睿強調，急性肝衰竭來得又急又快，初期症狀像一般肝炎，會疲倦、噁心嘔吐等；接著就是黃疸、茶色尿。若發現皮膚或眼白變黃，很可能肝已發生病變，應立即就醫。