大陸女演員黨韞葳畢業於上海音樂學院，除主演過《上海灘》音樂劇，更在百老匯音樂劇《音樂之聲》中文版中飾演瑪利亞而走紅，長相甜美的她氣質優雅被譽為「音樂女神」；但已婚育有一女的黨韞葳日前遭爆疑似婚內出軌，自稱小王的陸姓男子控訴她將自己當ATM提款機，此八卦傳出後引起不少熱議。

陸姓網友「鹿er島Luke」本月6日在微博爆料，說自己在交友軟體與黨韞葳結識，熟悉後知道對方已婚有老公，且黨韞葳曾說沒離婚只是為了拿上海戶口，並承諾拿到戶口後就離婚，於是他甘心當小王，沒想到第一次發生關係隔天，黨韞葳卻以憂鬱症當藉口提分手，翻臉比翻書快讓他覺得傻眼。

音樂劇女神黨韞葳畢業於上海音樂學院。（圖／微博@黨韞葳）

後來在陸男苦苦哀求下，兩人正式開始交往，但他後來發現比起男友，自己竟更像「ATM提款機」，交往期間一切開支都是自己付錢，還包括女方和朋友的聚會、她女兒的用品支出、每天的豪華早餐和名車接送，但是對方只有在付錢時才會理會他，大部分時間都是冷暴力處理。

陸男並PO出與黨韞葳的對話記錄，截圖中女方竟說：「你不是我的ATM嗎？取之不盡、用之不竭的。」他崩潰控訴：「可能這就是妳需要我的原因之一吧！」並標記黨韞葳及其經紀公司，要求經紀公司及劇組開除女方，日後會慢慢揭露對方的真面目，「想讓粉絲和觀眾們看清楚妳的真面目。」

陸男後來發現比起男友，自己竟更像「ATM提款機」。（圖／微博@鹿er島Luke）

對此，黨韞葳昨(7)日回應表示，她在和陸男交往的半年間確實收過對方饋贈，但11月提出分手時已經將相關費用盡數退回；她並強調早和丈夫分居多年，並簽署分居協議，幾年前就商議正式離婚，分居期間不履行夫妻義務，也不干涉對方私生活，沒有所謂「出軌」的問題。

黨韞葳說，她因覺得和陸男性格不合，曾多次提出分手，但對方始終不願意接受，甚至屢次以自殺、拉布條、買水軍等言論威脅，「聲稱要葬送我的演出、毀掉我的人生，以此要求我繼續與其交往。」她強調在必要情況下，將勇敢地訴諸法律手段來保護自己。