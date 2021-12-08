大賣場的商品，購買前究竟能不能拆開？一名男網友表示，近日到大賣場購物，發現有一名男子蹲在內褲的商品架前，疑似拆開包裝試穿，一旁還有一件拆開的內褲及包裝被丟棄在地上，他傻眼地問「原來賣場的內褲是可以拆的？」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，到大賣場購物，走到貼身衣物區時，眼前一名男子蹲在地上，手拿著一包內褲，疑似正在拆開包裝試穿，令他十分不解「這個是怎樣？他在試穿嗎？原來賣場的內褲是可以拆開的？」

男子正在拆開內褲包裝。（圖／翻攝自Dcard）

根據原PO分享的兩張照片來看，身穿黑色羽絨外套、背斜背包的男子，正蹲在地上拆開包裝的封條，將內褲拿出來放在身上比對後，再試圖塞回去包裝袋裡，且男子的旁邊還有一件已拆開的內褲及包裝，被丟棄、散落在地上。

圖文曝光後，不少網友也愣住，「我以為貼身衣物不能隨便拆是基本常識」、「就算可以拆，給人的觀感也不好」、「這樣下一個買到商品的人很衰」、「我之前還看到有大媽用商品架的指甲刀剪指甲」、「我之前在藥妝店上班，有客人拆開免洗褲，還整件拿出來，也不塞回去，直接丟在貨架上」、「超沒水準，拆就算了還亂丟」、「有看過沐浴乳、洗髮精被轉開，聞味道的」。

貼文也釣出大賣場的員工吐心聲，「我們是不會阻止客人拆，但如果拆了又裝不回去，我就會很不爽，這種情況大概一個禮拜遇到三次，我都快瘋了」。