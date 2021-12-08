中信金控公告，2021年11月份自結盈餘，11月份單月稅後盈餘為14.55億元，累計前十一月合併稅後盈餘518.92億元、年增率達28％，每股稅後盈餘（EPS）為2.61元。

中國信託金控表示，11月份銀行及保險核心動能穩健，整體獲利表現良好。唯11月因中信金控股價上揚，員工認股權評價成本增加，加上子公司台灣人壽因應市場變化，以新布局為主，影響金控單月獲利。

中信金2021年前十一月稅後盈餘較去年同期成長28％。子公司中國信託商業銀行累計前十一月稅後盈餘為269.58億元，較去年同期成長7％；台灣人壽累計前十一月稅後盈餘為233.33億元，較去年同期成長42％。

中信金控表示，銀行存放業務動能維持良好，財管手續費受惠產品多元及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長。在保險業務方面，保險銷售動能佳，投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，保險獲利持續創新高。