華擎(3515)跨足車用軟體市場成立華玉科技(ASJade Technology Inc.)，目標開發「車載數據平台」，整合全球汽車大廠車載數據，供電動車、車用保險、交通管理、旅遊、廣告等多產業實現創新服務。

華玉科技將善用台灣科技島技術和人員優勢，快速從台灣、日本、東南亞市場出發，計畫一年內完成華玉車載數據平台(代號ASJadeVIP，VIP為Vehicle Interconnection Platform縮寫)開發，再將服務推向全球，故首選將系統佈建於世界級雲端平台AWS (Amazon Web Service)，著眼未來的全球快速佈局。

在日本，華玉科技已陸續和電動車充電運營商、電廠、中小型城市進行專案討論。意在透過對車載數據整合充電交易資料的分析，提供最佳建議方案給電動車充電運營商，以有效決定適合佈建充電樁的場所，及電動車充電時間妥善調整，以避免對電網造成衝擊。

由國際車廠(如BMW Ford General Motor Honda Hyundai)組成的國際聯盟MOBI (Mobile Open Blockchain Initiative)，華玉科技已成為MOBI重要科技夥伴，將結合國內資源，一同在MOBI舉辦的Grand Challenge與來自世界各國好手一起競賽，與世界汽車大廠接軌，進而參與車載數據應用的規格制定。

在自駕車、電動車充電及智慧電網整合、智慧城市的發展趨勢下，新車隨時連上網已是標準配備，汽車原廠藉此可即時收集車載數據，對車主提供創新服務，如零件安全性即時監控、提供在地購物或停車即時資訊，針對實際使用提供個別化、最佳化回廠保修建議。此外，數據亦可用在新車設計改良，或交由第三方同時分析來自不同車廠數據，對汽車產業提出不同洞見(Insights)。

在歐美已有連網車載數據(Connected Vehicle Data)平台服務商，透過整合、加值不同車廠的數據，由下游軟體服務商進一步提供創新化服務，如旅遊區管理局透過車輛旅程位置資訊可分析遊客多來自何地，以決定未來應在何地投放廣告吸引更多遊客。歐美車載數據平台服務商除得到如戴爾(Dell) 通用汽車(General Motor) 微軟(Microsoft)等國際大廠投資，近期也在美國那斯達克(Nasdaq)成功上市，顯示市場對車載數據平台發展樂觀。

華玉科技收集大量車載數據時，也重視隱私保護，台灣今年已成為CBPR(跨境隱私規則)亞洲九個會員國之一(包含美國、日本、南韓等)。華玉科技計畫成為第一批CPBR認證企業，作為未來進軍全球市場時，快速通過各國對隱私要求的基礎。