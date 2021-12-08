根據路透社8日的短觀數據，日本12月製造業信心指數成長至4個月高點。同時，服務業的信心也回籠，市場對當地景氣復甦又多了一份期望。

從這份最新經濟報告可以了解到，日本自從9月底取消抗疫的緊急狀態後，疫情逐漸降溫外，民眾消費也慢慢恢復。因此，日本12月非製造業的信心出現改善。

另外，市場也寄望日本政府的大撒錢計畫，也就是創紀錄的4900億美元刺激景氣方案，能把當地經濟真正給拉起來。

日本央行的每季短觀數據，預定在13日公布。不過，依路透社這份調查，當地製造業信心，在過去幾個月連3跌外，指數在11月甚至掉到13，但12月大幅進度到22。

至於日本央行上一次在10月發布的官方版資料中，當地製造業信心指數是在18。

有家精密機械日企表示，新冠疫情最糟糕時刻應已度過。不過，這份短觀報告在製作期間，適逢Omicron被發現之時。因此，有些受訪對象，可能未將這種新病毒株影響力給考慮進去。

至於非製造業的信心，從11月的1升至12月的6。同時，這也是從2020年2月新冠病毒大爆發以來，指數最高的一個月。

對於未來，日企不論是製造業或是服務業都更加樂觀。就拿3個月後來說，製造業即期指數從19升至26，服務業也從15增至21。

不過，雖然整體非製造業信心有見改善，但其中一些行業繼續受到疫情影響，例如需要與客戶面對面業務，像是零售業以及旅遊業等。因為，消費者還是無法完全恢復購買信心。

但市場認為，日本央行下周的短觀報告內，應該會表述日企狀況已進一步好轉。同時，也預估在16以及17日的利率決策會議上，日本還是會保持目前超低利率不變。