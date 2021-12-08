臺灣銀行辦理108年至110年「築巢優利貸」全國公教員工購屋貸款，至今(110)年底，為唯一獨家具承作權之銀行。近三年的辦理期間承作績效良好，且從未發生不當搭售或強迫貸款人購買其他金融商品之情事，深獲公教員工信任與好評。好消息是臺灣銀行已繼續取得至113年底「築巢優利貸」承作權，將無縫接軌提供更優惠的「築巢優利貸」予公教員工，並新推出專屬優惠方案，築巢優利貸客戶辦理外匯、ATM跨行提現及其他業務等均有專屬優惠。

臺灣銀行「築巢優利貸」適用對象為中央及地方各機關、公立學校、公營事業機構編制內的員工，申請人提供本人或配偶或與他人共同新購置之不動產均可辦理。目前貸款年利率1.31％，除免收開辦手續費、免收信用查詢費、免收提前清償違約金等優惠條件外，並為協助無自用住宅公教員工購屋築巢，特別「不限區域」經評估後最高可貸8.5成，大幅降低購屋自備款成數，並可搭配寬限期最長5年，減輕貸款初期還款壓力，公教員工將可靈活運用資金安心購屋。

台灣銀行董事長呂桔誠日前表示，至11月底止，台銀新承做的房貸餘額已達1930億元，逼近2000億元，進一步看放款結構，其中有三分之一來自公教人員房貸，光是築巢優利貸占比就高達4成，「今年兩千金一定會達標」。