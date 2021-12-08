過去曾以樂團「MAS」出道的南韓5人男子團體ONEWE，2019年更名後人氣不斷飆升。而經常透過社群平台與粉絲互動的他們，近日因吉他手姜賢開直播時，背後突然聽到一名女性狂飆髒話，讓姜賢表情相當尷尬，而真相曝光也讓網友忍不住笑翻。

姜賢在本月5日一如往常的於直播平台VLIVE開啟直播與粉絲互動，並分享近日看過的書籍，沒想到直播到一半卻聽到一名成熟女性的聲音，並帶著方言中氣十足的大罵：「神經病，瘋女人像個乞丐一樣，根本想錢想瘋了」，甚至狂飆18禁髒話將近5分鐘，讓姜賢尷尬得笑了出來，趕緊解釋自己奶奶正在追狗血連續劇《紳士與小姐》，因為太投入劇情讓她情緒相當激動，忍不住對著電視大罵劇中的人物。（影片約20:15）

而姜賢原本想要若無其事的繼續看書，但因為奶奶實在罵太久了，讓他忍不住走出房門了解狀況，並向粉絲們表示：「希望大家不要嚇到」，網友看到他與家人逗趣的互動後紛紛留言：「好像看到我媽」、「奶奶入戲太深了」、「我奶奶看電視也是一邊看一邊罵」、「原來大家的奶奶都一樣，哈哈」、「奶奶實在太可愛了」、「太好笑了，奶奶看到超生氣」，引起網友熱烈討論。

事實上，南韓八點檔連續劇《紳士與小姐》，自9月份開播以來便受到老一輩觀眾喜愛，只是沒想到連姜賢的奶奶也熱衷此劇，讓網友直呼「太有趣」。