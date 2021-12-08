健保署長李伯璋昨日遭週刊爆出牽手風波，坦言是對乾女兒有感覺。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今在節目中替李伯璋緩頰，認為牽手只是署長的個人習慣，「他也牽過我的手，這是好習慣要學起來」，並笑說，「這樣可以牽到很多女生的手。」

李秉穎今上寶島聯播網新聞放鞭炮節目接受主持人周玉蔻訪問，一開始就提到近期的李伯璋牽手風波，李秉穎對此表示，其實李伯璋過去也曾牽過他的手，「因為以前批評健保比較多，他請我喝咖啡，當時他牽大家的手，而他習慣就是會去牽人家的手，這是好習慣要學起來。」

李秉穎還打趣說，「這樣可以牽到很多女生的手」，周玉蔻隨後問：「那你有去牽嗎？」李回「沒有，我都不敢，我就比較內向」；隨後又問「那李伯璋是比較外向嗎？」李秉穎指出，李伯璋確實屬於比較外向的個性。

周玉蔻聽聞後忍不住揶揄「你們這些上了年紀的男人」，李秉穎馬上打斷「什麼上了年紀，還很年輕」，不過他建議，不要認乾女兒，「要認乾妹妹」，並自爆自己的乾妹妹年齡標準可能要20幾歲，連周玉蔻都忍不住回嘴「你會被踹走。」

周玉蔻也分享，過去在聯合報上班時，「董事長王惕吾也喜歡牽我們的手，常常被他牽」，並說那時自己每天24小時上19小時的班，「這不會牽個手嗎？牽手又怎樣？他也沒認我做乾女兒。」

李秉穎則解釋，男人牽女人的手，不管是乾女兒或是乾妹妹，就代表有好感，「就是會有一種溫暖的感覺」，周玉蔻最後也說，「我好想牽你的手不敢，我還不符合你乾妹妹的資格呢！」