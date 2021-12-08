勞動部部長許銘春說明移工確診情況及如何因應。（林良齊攝）

指揮中心在今年5月19日以國內疫情嚴峻為由，禁止包括移工在內的外國人入境，印尼國內疫情已漸漸趨緩，為了緩解國內用人需求，勞動部在今年11月11日宣布重新開放印尼移工入境，並在11月17日有首批印尼移工入境，未料近日中央流行指揮中心公布的境外移入案例中，移工就占了至少15例，對此，勞動部部長許銘春表示，一切仍以防疫安全優先，會再滾動式檢討。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部針對「Omicron變異病毒威脅下，如何精進外籍移工管理及強化其職安保障」等議題專案報告。

光是昨天就有9例印尼移工境外移入，許銘春會前受訪時表示，隨時關注移工確診情況，會就防疫安全、國內用人需求、看護需求做一個衡酌，但一切仍以防疫安全優先，並滾動式檢討。

至於其他移工來源國開放進度，許銘春提及，「目前以泰國較有正面回應」，目前仍在討論當中，主要是他們針對我國規定的指揮中心防疫措施，他們國內也要評估，近期會有結論。