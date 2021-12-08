3年前擔任士林地方法院法官的陳梅欽，遭檢舉接受律師招待買春、收受賄絡，經廉政署調查後發現他1537萬多元財產不明，且曾與人妻聚餐卻謊報加班費，他轉任律師後遭移送懲戒，律師懲戒委員會決議將陳停止執行律師職務。可請求覆審。

士林地檢署移付律懲會指出，58歲的陳男遭起訴擔任士林地院民事庭法官期間，2018年間有6次在下班後實際前往聚餐，卻在各該聚餐時間仍虛報加班而詐領加班費，涉犯詐欺取財罪；陳多次遭檢舉私下接受律師招待買春、收受賄絡。

廉政署立案調查並調閱、彙整陳的妻子帳戶，發現陳擔任法官7年間有來源不明之現金1537萬200元存入他或妻子帳戶，陳就可疑財產來源未為誠實合理之說明，與其擔任法官之俸給顯不相當，涉犯貪汙罪財產來源不明罪。

律懲會審酌陳男外出飲宴畢即急於將該飲宴時段不實申報加班而請領加班費，苟非經嚴密調查根本無從發現，嚴重損及司法從業人員基本必備之自律自重與慎獨，對於律師與委任人間所仰仗之高度信賴關係與誠信性難以確保。

律懲會指出，律師職務之核心事務多非委任人能眼見為憑，且代理案件通常委任人多未陪同，僅能純憑律師個人誠信及對該業之高度信賴，為確保律師必要之誠信度及委任人利益，有必要將陳停職，決議懲戒停止執行其律師職務。

另陳梅欽遭檢舉下班與人妻聚餐卻謊報加班費，司法院院長許宗力得知後震怒斥責「無法容忍」召開人審會將他送交監察院議處，經監察院通過彈劾後，2019司法院職務法庭判他免除法官職務，但可轉任法官以外職務。

陳梅欽以無摺存款、現金存款、卡片存款等交易方式，將「現金」存入自己或配偶的帳戶內，日前法官評鑑委員會認定他行為不檢，嚴重侵害司法公信甚鉅，移送懲戒法院建議撤職。