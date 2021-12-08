世界球王梅西(Lionel Messi)剛獲生涯第7座金球獎，不過本季轉投法甲他的表現並不好，到昨天為止於聯賽(不含歐冠)射門35次僅踢進1球，不過在台灣時間12月7日凌晨他於歐冠發威，梅開二度率巴黎擊退布鲁日，生涯進球數累積758球，正式超越「黑珍珠」比利(Pele)，成為歷史第4。

Lionel Messi has OFFICIALLY overtook Pelé in terms of goal tally. ✅ pic.twitter.com/MhZ7PDClKE — Everything Messi (@EverythingLM1O) December 7, 2021

梅西聯賽表現不如意，但轉至歐冠戰場他仍相當有競爭力，這場比賽他梅開二度，突破多項紀錄，在歐冠小组賽進球數來到76顆，領先C.羅納多(Cristiano Ronaldo)3球成史上第1，另外在歐冠攻破38支不同球隊球門，追平C羅並列史上第1，而他在歐冠主罰22次12碼也追平C羅成史上最多。

梅西本季在歐冠5場踢進5球，正式超越比利成歷史第4，據統計，梅西生涯在職業俱樂部共踢進678球，國家隊則是80球，而比利是俱樂部680球、國家隊77球，而兩者間表現幾乎不分軒輊，在俱樂部和國家隊都有相當精彩的演出，梅西未來的目標當然是繼續突破歷史，但要追上C羅難度相當高，畢竟對方也還在場上奔馳。

另外今天不只他發揮出色，陣中法國超級球星姆巴佩(Kylian Mbappe)也繳出精采表現，他一人踢進2球並傳出1次助攻，與梅西合力以4：1取勝，目前巴黎6輪小組賽共取得3勝2和1敗積分11分戰績，排在小組第2位置，晉級16強淘汰賽，可能會與拜仁、利物浦、曼聯等強權提前碰頭。