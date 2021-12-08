高盛執行長索羅門（David Soloman）7日接受美國媒體訪問時指出，美國通膨走高預料還會持續一段時間，但他不認為將重演在1970年代發生的通膨危機。

國際貨幣基金（IMF）上周也曾警告通膨壓力正在加劇，特別是美國尤其明顯，因此建議聯準會應該加快緊縮貨幣政策的腳步。

索羅門還提到，受到包括Omicron變異株導致疫情再度生變，與Fed及其它央行縮減資產購買速度等因素影響，使得全球金融市場的不確定性再度攀升。