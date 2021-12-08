四大公投案將於18日舉行投票，民進黨台中市議員昨(7日)在議會市政總質詢中，要求台中市長盧秀燕針對4項公投表態；盧對此指出，對於守護食安、人民健康、環境生態和節省人民時間，她都支持。國民黨台北市議員羅智強今(8日)在臉書表示，身為民選首長，盧秀燕謹守行政中立，但更不忘民意，「做了最佳的示範」。

盧秀燕昨當場翻出立法院公報指出，自己在當立委時，是國民黨內第1位簽署支持反美牛（萊牛）公投，跟現在反萊豬的態度是「始終如一」。就公投綁大選議題，盧說，只要節省人民時間，「我都贊成支持」。她也強調，若守護藻礁的公投通過，也不會認同讓中火增加燃煤，與台中市民都會堅決反對讓中火燒更多煤炭；至於重啟核四議題，盧相信民眾會做出正確選擇，尊重民意。

關於盧秀燕的說法，羅智強表示，1218四大公投對決在即，縣市首長態度動見觀瞻，盧秀燕堅定表達守護食安、守護環境、贊成公投綁大選的立場，並相信民眾會對核四做出正確選擇，尊重民意。

羅智強認為，身為民選首長，盧秀燕謹守行政中立，但更不忘民意，對照肆無忌憚動用公家資源反公投、反民主、站在民意對立面的綠營政治人物，她做了最佳的示範，「讚！讚！讚！」

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