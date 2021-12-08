女星方文琳熱愛運動，親民的她也不吝嗇分享健身日常，方文琳昨（7日）就在臉書曬出跑步照，並透露自己其實已長達10天沒有跑步了，方文琳趁著昨天有陽光出門運動，「能跑多少算多少，至少曬太陽是一件舒服的事」，而在方文琳PO出的自拍照中，她肌膚白皙、氣色紅潤，56歲顏值嫩到逆天。

方文琳透露，她在打完第二劑疫苗後，已長達10天沒有跑步，方文琳發文表示：「沒有不舒服，就是人懶懶容易累..所以也不敢有什麼激烈運動，只好在家做些伸展」，隨著昨天陽光露臉，方文琳也把握好天氣到操場運動，「有陽光就出門跑跑吧，能跑多少算多少，至少曬太陽是一件舒服的事」。

方文琳氣色紅潤、肌膚白皙，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡，56歲顏值嫩到逆天。（圖／取材自方文琳臉書）

方文琳一跑就是一個小時，不過運動後也讓她直呼：「運動後真的覺得精神好（很）多」，而在方文琳曬出的「向陽」自拍照中，她隨性以桃紅色運動外套、頭戴鴨舌帽入鏡，天生麗質的方文琳氣色紅潤、肌膚白皙，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡，56歲顏值嫩到逆天。

其實，方文琳屢次以姣好身材曲線引發討論，方文琳運動模樣俏麗又有活力，而方文琳就曾透露，她不是為了瘦身才運動，而是因為愛運動而運動，方文琳過去在疫情期間就會找有氧、無氧、肌力各方面運動影片來做，方文琳認為，運動也是一種習慣養成，並呼籲大家還是要循序漸進，不要有運動傷害。