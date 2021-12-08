南韓8日新冠確診創7000人破紀錄。

在新冠變異株Omicron擴散全球的擔憂下，南韓近來面臨新冠疫情兇猛反撲，今（8）日新增超過7000人確診創紀錄；過去一個月來病歿人數超過千人，首爾醫療體系面臨崩潰。

韓聯社報導，南韓國務總理金富謙今日表示，南韓今日新增7175人確診，是首度單日超過7000人確診。過去一周，韓國每日新增確診人數約在5000例上下。

金富謙說，確診病例中有80%在首爾地區，當地正持續擴充新冠專用床位，但擴充速度仍跟不上病例增加速度，他說為了緩解醫療體系壓力，當局將改善居家治療體系；此外，他也宣布，自明年起，居家治療的高危險群將能夠獲得新冠口服藥物。

另據韓國《中央日報》報導，韓國自11月開始實施與新冠共存的政策後，連續35天新增死亡人數都維持2位數，一個月來有超過1000人病歿，4日死亡人數飆至70人，刷新疫情以來紀錄。

報導指出，首爾地區新冠快篩站的排隊人龍超過1公里，其中不乏背著書包的幼稚園小朋友、穿著校服的高中生、上班族，排隊時間動輒數小時。

由於檢測人數及確診人數爆炸增長，首爾醫療體系面臨崩潰，「不斷有人因為無法受到妥善治療而不幸死亡。」

醫院也不斷傳出重症患者尚未接受治療就身亡的情形。3日，一名75歲長者因神智不清、呼吸困難送醫，她送醫後病情急速惡化，在急診室待3個小時便過世。

醫護人員坦言：「最近來了很多心跳停止的患者。」

截至5日，首爾新冠重症病床使用率已達86.6%，截至6日，當地尚有982名患者必須等待1天以上才能等到病床，必須等待4天以上的患者更多達309人，其中超過5成是70歲以上長者，最近5周更有29人在等待病床期間死亡。