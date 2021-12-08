東陽(1319)11月合併營收16.69億元，月增6％，年增4％，累計前11月合併營收166.84億元，年增6％。東陽指出，OEM晶片短缺、AM市場運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等因素仍未解，公司持續全面整理整頓，維持競爭力。法人認為，AM外銷缺船、缺櫃問題仍沒有改善，將壓抑旺季表現。

東陽AM事業11月合併營收10.79億元，年成長5％；累計前11月合併營收117.32億元，年成長4％。OEM事業11月合併營收5.90億元，年成長1％；前11月合併營收49.52億元，年成長10％。

法人預估，車用晶片缺貨對供應鏈影響預期將至明年第2季才能恢復過往正常水準，雖然第四季處於汽車銷售傳統旺季，但需求仍受限供給缺乏，且並不會在短時間強勁反彈。假若晶片問題在明年上半年解決，大陸車市2022年有機會年成長8％，對東陽OEM稼動率可以明顯改善。