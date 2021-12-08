針對金門興建「農舍」在現行辦法有關臨界、臨路和退縮要求的規範下，出現綁手綁腳和可能留下「後遺症」問題，立委陳玉珍建議中央因地制宜，放寬離島相關規定，以免造成鄉親困擾，帶來許多民怨。

陳玉珍在朝野協商國營事業總預算時，以國民黨團書記長的身分向農委會主委陳吉仲建議指出，現行「農業用地興建農舍辦法」第2條明白規定，申請興建農舍之該筆農業用地面積不得小於0.25公頃，但離島地區興建農舍者，不在此限，也就是說金門地區沒有農業用地面積大小的問題，而金門一般農業用地面積普遍小於0.25公頃，如再被要求臨界、臨路或是要求建築物退縮面積需納入農舍用地範圍，將可能導致可建築面積過小，或是農舍被迫蓋在緊鄰道路邊，導致安全性不足，甚至日後如遇道路拓寬，還得面臨拆屋等問題。

陳玉珍強調，顯然中央的「一致性」規定不適用金門地區的特殊情況，建議農委會修訂「農業用地農舍興建辦法」，將金門等離島地區做「除外」規定，金門農舍興建問題自然可迎刃而解。

對此，陳吉仲同意由相關業管單位檢討「農業用地農舍興建辦法」，放寬金門等離島地區農舍關於臨界、臨路的規定，讓金門地區的農舍興建問題得以解套。