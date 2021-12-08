根據媒體報導，針對微軟收購人工智慧公司Nuance的交易，歐盟目前正展開密切審查。

這起在今年4月宣布的收購案，預料可獲得美國與澳洲監管機構的放行。不過目前正在審查該案的歐洲執委會則表示，要等到12月21日才會決定是否要啟動更大規模的調查。

微軟在這起收購案中，提議以每股56美元收購Nuance，比後者當時股價溢價23％，也使得這起交易案規模達196億美元，創下微軟史上第二大收購案。原本微軟希望這起交易能在年底前完成，但它在上月指出，交易完成時間恐要拖到到明年初。