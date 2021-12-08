四大公投案將於12月18日舉行投票，民進黨大動員全台宣講拚公投，不過台灣民意基金會董事長游盈隆指出，還有6個因素對民進黨政府不利。

游盈隆昨（7）日在臉書表示，一個禮拜前他根據最新民調結果預測四項公投結果，「如果說十一月是民進黨的歡樂時光（Happy hour)，一個容易且快活的階段（Easy phase），那麼，從現在到12月18日，將是逆勢攻堅最艱辛的階段」。

游盈隆指出，對民進黨政府而言，有6項不利因素需留意，首先是民進黨提「四個不同意，台灣更有力」總訴求，結果2成8選民贊成、5成9不贊成，顯示這項中心訴求迄今沒有打動大多數選民的心；第二，民進黨政府強力主打「反萊豬公投若過，會傷害台美關係」，結果只獲得1/3選民共鳴，6成2不起共鳴，這意味著打「美國牌」沒什麼用。

第三，游盈隆表示，民進黨政府強力主打的另一項訴求「藻礁公投若過，三接遷址，台灣將有缺電的危機」，結果2成5選民相信，6成3選民不相信，這透露民進黨政府「缺電牌」也失靈；第四，蔡總統整體聲望一個月內重挫近8個百分點，表示她的政策說服力將大打折扣。

游盈隆接著指出第五點，蘇內閣施政滿意度明顯下滑6個百分點，且不滿意者比滿意者多1.2個百分點，這傳達了一個清楚的訊息，那就是蘇內閣的公信力大不如前；最後第六點，民進黨最新支持度26.3%，和上個月比也呈現滑落的現象，且創下2019年8月以來第三低的紀錄。

游盈隆認為，民進黨政府最後絕地大反攻，必將發動空前強烈動員，否則無法扭轉乾坤，但因為至少有這6項重大不利因素的存在，而倍感艱辛。至於結局如何？游盈隆說，只有天知道。