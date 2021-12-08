美國總統拜登7日與俄國總統普丁展開長達2個小時的視訊會議。拜登嚴重警告，如果俄國入侵烏克蘭，美國將回敬強有力的經濟措施，而這將遠比2014年俄入侵克里米亞時，還要更強烈；當時，西方社會未能阻止俄國占領克里米亞。此外，美方也會加強烏克蘭防衛能力，嚇阻俄國入侵。

在美俄視訊峰會結束後，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）證實拜登說法，並表示「我們在2014年沒有做的事情，我們現在會做」。

※俄方有能力在烏克蘭進行長期作戰

據美國有線電視新聞網(CNN)訪問2位熟悉情報分析的人士，過去幾個月以來，俄羅斯已在烏克蘭邊境一帶建立包括醫療補給與油料管線；換言之，只要莫斯科發動對烏克蘭攻勢，這些供應線將讓俄方能撐過長期衝突。

此外，美方近日情報分析，俄國可能在這幾個月內會對烏克蘭發動軍事進攻。為此，莫斯科在邊境沿線部署多達17.5萬的兵力；不過，蘇利文7日表示華府認為普丁還沒針對發動軍事進攻，做出最後決定。

蘇利文補充，美國正與盟友針對具體情況進行更深入的協調。他也強調拜登對普丁「像過去一樣地直接且直率」。儘管雙方都有讓步，但拜登對美國在所有議題上絕不會讓普丁感覺到模糊空間。

※加強烏克蘭防衛能力

除了經濟制裁，蘇利文也強調拜登將會加強烏克蘭的防衛能力。「他重申美國對烏克蘭主權與領土完整的支持。他直接告訴普丁總統，如果俄國進一步入侵烏克蘭，美國和我們的歐洲盟國將回擊強有力的經濟措施」。

他強調，「我們將為烏克蘭人提供更多的防衛物資，遠超出我們現有提供的。我們將強化北約東翼額外的能力，以回應情勢的升級」。

蘇利文表示，另一種選擇就是緩和情勢並進行外交斡旋。「美國和我們的歐洲盟國展開更廣泛的討論，議題涵蓋戰略問題，我們對俄國與俄國戰略的關注。即使是冷戰最緊張的時期，我們依舊成功管理。我們研發出機制協助減少不穩定並增加透明度」。

※俄方：一切都是因為北約向烏克蘭擴張

美方近日情報分析，俄國可能在這幾個月內會對烏克蘭發動軍事進攻。為此，莫斯科在邊境沿線部署多達17.5萬的兵力。圖為俄國沃羅涅日州的軍營衛星空拍照。(圖/美聯社)

克里姆林宮則在會後聲明指出，「普丁強調不應將責任轉移到俄國身上。一切都源自北約的危險企圖，想要征服烏克蘭領土並在我們邊界建立軍事潛在據點。俄國對於獲得可靠的、擁有法律保證感到興趣；但不包括北約在東翼的擴張，以及在俄國鄰國部署進攻性打擊武器系統」。

這場視訊會議起於美東時間7日上午10時到中午12時。美方參加代表包括國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇麗文；俄國則有葛林（Eric Green）出席。

※具體制裁措施

CNN指出，美國官員近日正評估是否要對俄國實施更廣泛的制裁，以阻止普丁入侵烏克蘭。制裁對象可能包括俄國普丁的權力核心成員、俄國能源企業，以及將俄國與全球銀行使用的環球銀行金融電信協會（SWIFT）之間聯繫斷開。

官員透露，目前還未針對是否與何時實施新制裁，做出最終拍板決定。不過，拜登政府目前正與歐洲夥伴協調行動。畢竟，歐洲許多盟友與俄國的合作關係更密切。

除經濟制裁外，如果俄國真的入侵烏克蘭並造成可怕的安全情勢，拜登政府也在研擬自烏克蘭撤出美公民的可能性。緊急方案可能由五角大廈領銜，並由拜登政府向國會報告美方計畫後執行。

國務院盧嵐6日晚間才向美參議員針對烏克蘭情事進行簡報。她概述為因應俄國潛在襲擊，美國已備妥的制裁方案；卻也坦言美國能阻止俄國的選項很有限。

盧嵐7日則表示，假使俄國對烏克蘭採取行動，美國會要求德國暫停備受爭議的北溪2號天然氣管線。但白宮也坦言，雖然會針對俄國入侵烏克蘭，與德國針對天然氣管線進行討論，但這類行動未必能有效嚇阻俄國入侵。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）7日則在推文中表態，歐盟將全力支援烏克蘭防範俄國侵略。我們會擴大現有制裁來因應任何進一步的侵略。歐盟準備與合作夥伴協調，採取更多的限制性措施。