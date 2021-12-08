美國總統拜登（Joe Biden）將於明、後天主持「民主峰會」(Summit for Democracy）線上會議，邀請全球100多個民主國家的領袖及代表參加。我國將由行政院政務委員唐鳳與駐美國代表蕭美琴大使一同代表政府與會，另國家安全會議、行政院政務委員羅秉成辦公室、行政院性別平等處、外交部、經濟部、法務部、國家人權委員會及臺灣民主基金會也將派代表旁聽。

外交部指出，唐鳳政委將代表我國以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並應美國邀請，在台北時間12月10日晚間10時30分至11時30分參與「科技與民主」（Technology and Democracy）場次的「對抗數位威權主義及肯定民主價值」（Countering Digital Authoritarianism and Affirming Democratic Values）分組討論，並擔任與談人，是少數受邀在民主峰會擔任與會談人的政府代表。屆時唐政委將與美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）等領袖同台，討論如何透過科技與數位民主強化政府治理，並分享台灣運用科技對抗疫情、建立信任與透明及對抗國家策動假訊息攻勢的成功經驗。

外交部表示，此次美國主辦「民主峰會」也邀請台灣公民社會團體代表參加，包括臺灣民主基金會及台灣人權促進會將分別出席「防範威權主義」及「促進人權」的工作小組，持續討論公民社會團體在捍衛民主價值可扮演的角色。

外交部歡迎美方邀請我國政府及民間代表參加「民主峰會」，台灣除與各界分享台灣成功的民主故事外，也將持續與美國等理念相近國家共同透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等平台強化合作，捍衛普世民主自由價值。