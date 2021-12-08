網紅T妹（Tiffany Chen）目前與3歲兒子「T寶」定居澳洲，常在社群網站分享日常的她，日前曬出與兒子住的小豪宅照片，對於許多家長有著「男生要窮養才會去賺錢」的說法，她不僅不認同，還道出自己的見解。

T妹曬出兒子在雪梨市中心小豪宅開車的照片，背景是一片絕美景致，接著透露每兩個月就會給兒子買新的玩具車，話鋒一轉，提到許多家長傳達「男生要窮養才會去賺錢」的說法，她則持不同看法，認為先讓兒子嚐到甜頭，未來就會好好讀書並把事業擴大，到時怎麼享受都不是問題，也才會產生賺錢的動力，接著強調「窮養沒有讓他習慣奢華，只會在剛剛好的圈子裡打滾」。

T妹不苟同「男生要窮養才會去賺錢」的說法。（圖／Tiffany Chen T妹 粉絲團臉書）

T妹表示澳洲是時薪高的國家，由於沒有金錢壓力，未來兒子想做什麼都可以，畢竟人生只活一次，就是要享受，不要把自己當苦行僧，像是一堆人窮養還是領24K，所以要灌輸給小孩的是如何致富的觀念，強調要給予適度的愛與物質享受，小孩成長過程身心靈才能較健全，對於怕物質享受慣壞小孩的父母，她表示多是為窮找藉口的歪理。

T妹曬火辣自拍照被網友發現疑似激凸。（圖／Tiffany Chen T妹 粉絲團臉書）

T妹強調養小孩前，得優先考量金錢、時間、物質等因素，反思是否有能力滿足下一代？若沒有能力建議不要生，畢竟沒有小孩出生就應該吃苦，像是自己就是確保能給小孩該有的生活品質才生，而非只是想要生而生。