Adobe推出適用於Google Chrome的Adobe Acrobat擴充程式，協助用戶有效率地在瀏覽器視窗中替PDF加上注釋、標記、填寫和簽署內容。

無論是工作、學校還是個人用途，在瀏覽器中安裝適用於 Google Chrome 的Acrobat擴充程式可提升下載、調整和改善PDF的能力，且能夠加快作業流程，為未來的工作方式增效。

用戶下載後只需按照簡單步驟啟用擴充程式並將其設定為瀏覽器的預設 PDF 檢視器，即可釋放其在檢視與下載功能之外的強大功能。擴充後的功能包括了快速填寫、簽署和標記文件，不僅可以省去更多操作文件資料的時間和精力，且也無需再擔心不斷切換應用程式的麻煩。

從需要加上各部門注釋與評論的商業及財務文件、必須修調文字的教育文件到要求填寫及簽署內容的個人文件，無論什麼類型的 PDF 文件皆可藉由 Adobe Acrobat 擴充程式透過最安全的解決方案直接於瀏覽器中編輯，以更輕鬆便利地完成工作。