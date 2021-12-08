台北市立動物園7日發生「水豚開溜」事件，園方立馬證實，當天下午園區換土作業時門戶大開，水豚媽媽「妹妹」帶著另一隻小水豚游到對岸，想開溜，但工作人員發現後，並帶著牠們一邊散步一邊回到住所。

據了解，昨原本換土過程相當順利，但在收尾時，水豚媽媽「妹妹」帶著另一隻小水豚，偷偷游到對岸想溜了出去，工作人員發現後也隨即跟上去，並慢慢引導2隻水豚回到住處。

動物園發言人曹先紹說，熱帶雨林區的馬來貘和水豚，經常會下水，因此，陸地旁的泥土隨著時間會鬆軟，昨天下午1點05分保育員安排補土工作，而熱帶雨林區有2個島，水豚比較小，就在另一個島活動，當時後場門開著，讓工作人員方便進出。

曹先紹表示，水豚君平常就有個習性，喜歡分享馬來貘的食物，而保育員都會觀察他們的動機，昨天發現牠們想從後門開溜，但如果大動作捉捕，可能反而會讓動物跑掉、更難捉捕，所以保育員就陪他們晃悠了20分鐘。

曹先紹說，水豚君有想要開溜，但順利被阻止，像水豚和馬來貘都有做親近訓練，所以跟保育員待在同個空間，並不會害怕，而現場遊客看到其實也並不會畏懼，反而覺得能近距離看到水豚君很幸運。